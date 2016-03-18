《中国重要政经日程》--3月18日-7月9日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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=============================今日重要政经日程==========================
3月18日（周五）
*--下午1时 国务院新闻办举行吹风会，请《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室信息司司长刘应杰解读《政府工作报告》修订情况，并答记者问。
=============================近期重要政经日程==========================
3月19日（周六）
--中国发展高层论坛在北京举行，至21日。中国央行、财政部、发改委、住建部、工信部等高层将出席。
3月22日（周二）
--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。国务院总理李克强将于24日出席论坛2016年年会并发表主旨演讲。
3月23日（周三）
*--澜沧江—湄公河合作首次领导人会议在海南三亚举行。应国务院总理李克强邀请，柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国领导人将出席会议。六国将就推进澜湄合作机制建设、加强次区域国家全方位合作、促进地区一体化进程等深入交换意见。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5