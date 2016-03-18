港股业绩：昆仑能源去年净利按年大跌98%，拟退出上游勘探与生产业务

路透香港3月18日 - 中国石油 旗下天然气终端业务分支--昆仑能源 周五称，去年净利按年大跌98%，受累于油价大跌和汇兑损失，公司未来将退出上游的油气勘探与生产业务，以凸显战略定位。

据公告，公司于2015年1-12月净利为1.37亿港元，并远低于汤森路透综合13名分析师预测中位值35.14亿港元，上年同期则为56.1亿港元。

若不计入固定资产减值亏损的ETBIDA溢利则为122.84亿港元，按年下降30%。董事会建议派发末期股息每股0.06港元，年度每股盈利为0.017港元。

昆仑能源此前已发出盈警，惟当时只提及盈利将大幅下降，而没有给出具体幅度 。以2015年上半年净利19.21亿港元计算，下半年净亏损近18亿港元，主要来自油气勘探与生产及LNG加工业务。

展望未来，该公司表示，“将选择适当时机积极稳妥地退出勘探与生产业务，尤其是在收购昆仑燃气事项完成后，集团的战略定位将得以进一步明确，作为中国石油在天然气终端综合利用业务唯一的投融资主体和运营平台。”

昆仑能源此前与中石油订立协议，以代价约148.27亿元人民币收购中石油所持城市燃气供应分支昆仑燃气的全部股权，预计今年上半年完成交割。

持有昆仑能源58.33%股份的中石油，将于下周三公布业绩，该公司此前预告按中国会计准则2015年净利同比下降60-70%。

昆仑能源周五早盘曾跌2.2%，香港时间11:41，跌1.72%，报6.29港元；大市恒生指数 则升0.7%。（完）

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