重温稿-台湾货币市场：短率维持低档整理，FOMC变数厘清后静待央行月底利率决策

* 短率持在既有区间 * 短票及RP利率持平 (更新拆款、央行定存单发行细节并新增国际板债券交割状况) 记者 詹静宜 路透台北3月17日 - 台湾银行间短率周四仍持在既有区间。资金调度人员表示，随着美国FOMC会议变数厘 清，市场高度预期月底央行将持续降息挽救经济颓势，目前短率维持低档整理，静待下周四央行理监事会利率 决策出炉。 他们指出，由于本周已有两家银行开放以0.38-0.39%承作跨季拆款，在央行利率决策揭晓前，这将成为跨 季拆款利率的比较基准，原本明起即可承作两周跨季拆款至4月1日，但多数银行较不愿落点期底，因此有意提 供跨季拆款资金的银行大多考虑下周起再开始承作两周拆款，且最好落点4月6日避开清明长假因素干扰。 〞风向球已经出来，央行就是要资金滥，往年要降息的话，就是让资金很松。〞一位大型银行交易员说。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可 能允许其今年继续收紧货币政策。美联储并指出，美国仍面对来自全球经济不确定的风险，尽管决策者的最新 预估显示，今年底之前将升息两次，每次25个基点。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.706 32.950 台湾加权股价指数<.TWII 8,734.54 8,699.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.220-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.230-0.350% 0.290-0.350% **发票量渐增** 短票市场方面，一大型票券商指出，受惠于元大金控集团今起连续三个交易日发行免保短票，周四、五发 票量渐增，但由于事前已先找好买家赚取中间利差，因此并不会影响资金调度，今日短票维持在原先利率水准 不变。 〞明天元大票都找到买主了，对利率没有太大波动。〞他说。 另位大型票券商则提及，因公司承销额度的限制，并未参与元大金控免保短票发行盛况，今明两日发票量 皆略增，交投以跨月短票为主，成交利率也持在既有区间。 元大金控 集团为了支应大众银行收购股权转换案，将于周四起三天发行月内、跨月天期不依的 免保短票，发行总额约350亿台币。去年八月元大金宣布将以股分转换方式并购大众银行 百分之百的 股权，总金额达565.5亿台币。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，月内利率则成交在0.35-0.36%， 大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.364%，前日0.37%； 上日区间在0.30-0.40%，前日在0.30-0.39%；上日成交量74.75亿台币，前日在59.62亿台币。 台湾央行周四共发行1,543.2亿台币定存单，与今日到期金额1,544.2亿台币相较，存单发行余额减1亿台 币。周五存单到期为5,819.0亿台币。 下周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，到期落点分别为：周一2,780亿台币、周二5,572.5亿台币、周三 1,511.5亿台币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为377亿台币，累积超额准备988亿台币、加计前期1%的超额准备 为2,436亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，近日有档新的印度基金展开募集，其中有部分短钱流入RP市 场停泊，带动今日短天期公债RP利率略靠向低位，至于公债RP利率则维持在现有区间不变。 他们指出，尽管周五国际板债券发行量较多，包括JPMorgan Chase发行2.2亿美元债券、法商法国兴业银 行发行6.3亿美元债及Morgan Stanley发行0.93亿澳币债券，但目前仍然感受不到交割紧缩因子，整体市场弥 漫静候央行降息的氛围，资金需求方倾向承作较短天期RP，而资金供给方则较青睐承作较长天期RP。 〞看起来月底央行是降定了。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债附买回利率主要成 交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回利率0.25-0.30%； 公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 林高丽/黄凯)