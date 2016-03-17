标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示1月经季节调整后职位空缺为554.1万个

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日

路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。