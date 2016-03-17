欧洲汇市：英镑涨至四周高位，英央行维持利率不变且美联储声明拉低美元

路透伦敦3月17日 - 英镑兑美元周四升穿1.45美元，可望录得一年内最大单日涨幅，此前英国央行一如预期维持利率不变，且表示未来三年升息的可能性比不加息的更高。

英国央行以9:0的票数决定维持指标利率在0.5%不变， 给对至少有一位或以上的委员可能支持减息的些许臆测浇了冷水。

英镑兑走弱的美元在欧洲市场开盘上涨，从两周低点反弹。美联储周三决议令投资者确信，美国不会很快加息，驱使许多投资者出脱美元多头头寸，拖累美元下跌。

英镑兑美元 劲涨1.7%，至2月16日来最高1.4503美元，较周三触及的两周低位反弹逾3%，当日英国政府在2016年预算声明中下调经济增幅和通胀预估。

欧元兑英镑 下滑0.7%，至0.7819英镑，英国央行决议前报0.78865英镑。

尽管英国央行目前利率前景被认为是中性，但投资者纷纷缩减美元多头头寸，美联储周三公布的政策声明被认为鸽派。

美联储将今年加息次数预估从四次降至仅两次，称全球经济成长迟滞，加之金融市场震荡。