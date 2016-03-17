欧洲汇市：英镑涨至四周高位，英央行维持利率不变且美联储声明拉低美元

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透伦敦3月17日 - 英镑兑美元周四升穿1.45美元，可望录得一年内最大单日涨幅，此前英国央行一如预期维持利率不变，且表示未来三年升息的可能性比不加息的更高。
英国央行以9:0的票数决定维持指标利率在0.5%不变， 给对至少有一位或以上的委员可能支持减息的些许臆测浇了冷水。
英镑兑走弱的美元在欧洲市场开盘上涨，从两周低点反弹。美联储周三决议令投资者确信，美国不会很快加息，驱使许多投资者出脱美元多头头寸，拖累美元下跌。
英镑兑美元 劲涨1.7%，至2月16日来最高1.4503美元，较周三触及的两周低位反弹逾3%，当日英国政府在2016年预算声明中下调经济增幅和通胀预估。
欧元兑英镑 下滑0.7%，至0.7819英镑，英国央行决议前报0.78865英镑。
尽管英国央行目前利率前景被认为是中性，但投资者纷纷缩减美元多头头寸，美联储周三公布的政策声明被认为鸽派。
美联储将今年加息次数预估从四次降至仅两次，称全球经济成长迟滞，加之金融市场震荡。
这足以令对美联储将在4月或6月加息的预期减退。美元指数 降至10月22日来最低的94.658。(完)
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.48 114.64 +0.14 +2.26 117.07 坡元 1.4273 1.4295 +0.15 +1.52 1.4490 台币 31.598 31.586 -0.04 +2.16 32.279 韩元 1175.60 1166.70 -0.76 +2.73 1207.70 泰铢 35.38 35.30 -0.23 +1.19 35.80 菲律宾披索 49.92 49.79 -0.25 -0.39 49.72 印尼卢比 13357.00 13340.00 -0.13 +0.85 13470.
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。