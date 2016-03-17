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市场报道 | 2016年 3月 18日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米缩减涨幅，因早盘上涨后有获利了结

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四缩减涨幅，因玉米价格在早盘升至2月2日来最高水准后有获利了结，且美元走低并未支撑玉米市场。

小麦市场大跌，增加玉米市场的压力。

交易员报告，周四早上有疏落的农户销售，导致玉米期货下跌。

指标5月玉米合约 跌穿40日移动均线，但在50日移动均线受到支撑。

美国农业部报告，截至3月10日该周，出口销售2015/16年美国玉米122.71万吨，高于市场预估区间。销售2016/17年玉米6.14万吨。

5月玉米合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳3.68-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为322,167口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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