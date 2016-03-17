芝加哥期市：CBOT玉米缩减涨幅，因早盘上涨后有获利了结

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四缩减涨幅，因玉米价格在早盘升至2月2日来最高水准后有获利了结，且美元走低并未支撑玉米市场。
小麦市场大跌，增加玉米市场的压力。
交易员报告，周四早上有疏落的农户销售，导致玉米期货下跌。
指标5月玉米合约 跌穿40日移动均线，但在50日移动均线受到支撑。
美国农业部报告，截至3月10日该周，出口销售2015/16年美国玉米122.71万吨，高于市场预估区间。销售2016/17年玉米6.14万吨。
5月玉米合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳3.68-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为322,167口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.48 114.64 +0.14 +2.26 117.07 坡元 1.4273 1.4295 +0.15 +1.52 1.4490 台币 31.598 31.586 -0.04 +2.16 32.279 韩元 1175.60 1166.70 -0.76 +2.73 1207.70 泰铢 35.38 35.30 -0.23 +1.19 35.80 菲律宾披索 49.92 49.79 -0.25 -0.39 49.72 印尼卢比 13357.00 13340.00 -0.13 +0.85 13470.
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。