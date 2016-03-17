芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美国天气忧虑得到缓解

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易商表示，因最新的长期天气预报缓解对美国大平原南部天气乾燥的担忧。

美国气候预测中心最新的一个月和三个月预测显示，美国大平原南部硬红麦种植带的降水将高于正常，目前当地小麦生长环境干燥。

欧元上涨令欧洲小麦期货下跌，这也向CBOT小麦市场施压。

美国小麦期货下跌，早盘曾因美元走低而得到支撑。美元兑其他主要货币下挫，此前美联储维持利率不变，令市场确信美国不会很快加息。

技术性卖盘也是小麦市场走低的一个因素，CBOT小麦未能跟随玉米期货升至数周高位和大豆升至数月高位的势态。

CBOT-5月小麦 跌穿其50日，30日和20日移动均线，收低8-1/4美分，报4.62-1/2美元。

美国农业部表示，在截至3月10日该周，出口销售2015-16年美国小麦21.3万吨，低于预期，出售销售2016-17年美国小麦15.94万吨，高于预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为132,027口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)