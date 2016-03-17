芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因美国天气忧虑得到缓解

《国际主要央行公开市场操作一览》--1月19日
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易商表示，因最新的长期天气预报缓解对美国大平原南部天气乾燥的担忧。
美国气候预测中心最新的一个月和三个月预测显示，美国大平原南部硬红麦种植带的降水将高于正常，目前当地小麦生长环境干燥。
欧元上涨令欧洲小麦期货下跌，这也向CBOT小麦市场施压。
美国小麦期货下跌，早盘曾因美元走低而得到支撑。美元兑其他主要货币下挫，此前美联储维持利率不变，令市场确信美国不会很快加息。
技术性卖盘也是小麦市场走低的一个因素，CBOT小麦未能跟随玉米期货升至数周高位和大豆升至数月高位的势态。
CBOT-5月小麦 跌穿其50日，30日和20日移动均线，收低8-1/4美分，报4.62-1/2美元。
美国农业部表示，在截至3月10日该周，出口销售2015-16年美国小麦21.3万吨，低于预期，出售销售2016-17年美国小麦15.94万吨，高于预期。
今日CBOT小麦期货预估成交量为132,027口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月19日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.48 114.64 +0.14 +2.26 117.07 坡元 1.4273 1.4295 +0.15 +1.52 1.4490 台币 31.598 31.586 -0.04 +2.16 32.279 韩元 1175.60 1166.70 -0.76 +2.73 1207.70 泰铢 35.38 35.30 -0.23 +1.19 35.80 菲律宾披索 49.92 49.79 -0.25 -0.39 49.72 印尼卢比 13357.00 13340.00 -0.13 +0.85 13470.
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。