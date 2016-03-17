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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 07:28 BJT

金砖国家：3月17日股汇市收盘纵览

路透3月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月17日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报816.9点，上涨3.25%。

中国股市:沪综指收升1.2%现五连涨，外围市场趋暖中小盘股领涨

中国汇市:人民币大幅收涨近300点子，国际美元走弱续淡化贬值预期

香港股市:收升，因美联储对加息前景更趋谨慎

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巴西股市：跳涨，之前总统罗塞夫与前总统卢拉的谈话录音公布，在该国政局引起喧嚣，激发连续第二天的大规模游行。指标股指Bovespa指数 收报50,913.789点，上涨6.6%，为2009年初以来最大单日涨幅。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 一度大涨3%，创近半年来最大单日涨幅，领涨拉美货币。雷亚尔兑美元收报3.6505/33，上日收报3.7367/91。

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南非股市：上涨，在南非央行加息后，银行股受追捧。指标Top-40指数 收报47,169.67点，上涨0.73%；大盘综合指数 收报53,190.56点，上涨0.96%。

南非汇市:兰特兑美元大涨逾3%至逾一周最高，因央行升息

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印度股市：NSE指数微升，追随亚洲市场涨势，但获利了结限制大盘涨势。之前美联储暗示今年加息次数减少，推动亚洲股市上扬。BSE指数 收报24,677.37点，下跌0.02%；NSE指数 收报7,512.55点，上涨0.18%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.745/66.755，上日收报67.22/67.23。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报873.8点，上涨4.53%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报465.39点，上涨4.57%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报68.1，升值1.48%；卢布兑欧元 报77.13,升值0.75%。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)

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