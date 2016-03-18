《中国报摘》--中国证券报3月18日

--全国股转系统转让意向平台3月18日正式上线运行。该平台适用于全国股转系统所有挂牌证券品种，为注册用户提供转让意向信息的发布和查询服务。同时，该平台不具有成交功能，买卖双方达成成交协议后，仍需通过全国股转系统交易主机完成交易。