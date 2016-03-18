《中国报摘》--中国证券报3月18日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 头版头条:
--中国《十三五（2016-2020年）规划纲要》提出，提高直接融资比重，降低杠杆率；创造条件实施股票发行注册制，发展多层次股权融资市场。同时，加强金融宏观审慎管理制度建设，构建货币政策与审慎管理相协调的金融管理体制。
* 其他:
--全国股转系统转让意向平台3月18日正式上线运行。该平台适用于全国股转系统所有挂牌证券品种，为注册用户提供转让意向信息的发布和查询服务。同时，该平台不具有成交功能，买卖双方达成成交协议后，仍需通过全国股转系统交易主机完成交易。
--万科 周四临时股东大会通过了继续停牌议案，预计将最迟于6月18日复牌。在投票表决中，宝能系亦投了赞成票。
--乐视网 公告，2015年公司实现净利润为5.73亿元，同比增长57.41%。
--中国广核集团和中国核工业集团共同出资的华龙国际核电技术有限公司揭牌成立，作为华龙技术统一平台，华龙国际将积极实施国家核电发展战略。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 李铮/边竞；; 审校)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选