《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

路透香港3月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7 562港元 ) 美国股市周四收盘上涨，道琼工业指数 上涨155.73点，或0.90%，报17,481.49点，今年首次收在 去年收盘位之上，商品价格受美元走软提振上涨，推动能源和材料类股上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 119.320 2.03 23891 9.255 1.25 中国铝业 8.930 2.64 7702 2.771 2.61 中国移动 54.900 -2.52 315006 85.163 0.73 中国人寿 12.180 1.33 281117 18.894 1.04 中石油 70.620 1.92 25327 5.477 1.06 中石化 63.540 0.33 37470 4.928 1.61 汇丰控股 32.530 -0.15 3143290 50.462 0.02 中电信 51.130 3.71 18161 3.966 0.91 中国联通 12.970 5.36 154287 10.060 0.80 兖州煤业 5.380 0.75 5516 4.173 1.78 华能国际 35.800 1.04 4851 6.942 0.32 南方航空 30.920 0.82 4594 4.796 0.55 东方航空 25.580 1.55 5317 3.968 0.97 中芯国际 4.390 -0.23 7507 0.681 1.64 (完) (整理 梁慧仪)