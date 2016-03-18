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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月18日

路透香港3月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7
562港元 )
    
    美国股市周四收盘上涨，道琼工业指数 上涨155.73点，或0.90%，报17,481.49点，今年首次收在
去年收盘位之上，商品价格受美元走软提振上涨，推动能源和材料类股上扬。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              119.320     2.03        23891       9.255       1.25
 中国铝业                            8.930       2.64        7702        2.771       2.61
 中国移动                            54.900      -2.52       315006      85.163      0.73
 中国人寿                            12.180      1.33        281117      18.894      1.04
 中石油                              70.620      1.92        25327       5.477       1.06
 中石化                              63.540      0.33        37470       4.928       1.61
 汇丰控股                            32.530      -0.15       3143290     50.462      0.02
 中电信                              51.130      3.71        18161       3.966       0.91
 中国联通                            12.970      5.36        154287      10.060      0.80
 兖州煤业                            5.380       0.75        5516        4.173       1.78
 华能国际                            35.800      1.04        4851        6.942       0.32
 南方航空                            30.920      0.82        4594        4.796       0.55
 东方航空                            25.580      1.55        5317        3.968       0.97
 中芯国际                            4.390       -0.23       7507        0.681       1.64
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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