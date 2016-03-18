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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 08:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月18日-3月25日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间  国家    规模  发行细节
 3/21        法国          标售国库券(BTF) 
 3/23        美国          发售两年期浮息债券
 3/23        德国          标售30年期联邦债券
 3/23        日本          加强流动性标售
 3/24        意大利        标售零息/BTP债券
 3/24        法国          标售国库券(BTF)
 3/24        日本          标售三个月期贴现国库券
 3/25        日本          标售两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚；审校 许娜)

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