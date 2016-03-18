《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月18日

*工商时报：

--不让金融业员工在科技化浪潮中失业，立委曾铭宗在财委会要求金管会，应让所有金融机构每年提列0.5-1%的保留盈余公积，专款专用作为员工培训及转型基金，金管会主委王俪玲也承诺会执行此政策，但比率部分将由银保证三局先讨论确定比率后发函。

--日月光 第二次公开收购矽品 股权案，因未及在公开收购期间届满前取得公平会结合核准，公开收购未成功。日月光昨日抛出新想法，呼应新政府产业政策成立半导体封测国家队，在完全收购矽品100%股权后，设立产业控股公司，并将日月光、矽品纳为同一控股公司下平行兄弟公司。

*经济日报：

--金融业攻金融科技领域的人才战，进入白热化阶段，动作积极的国泰金 双管齐下，昨日公告高薪挖角麦肯锡前顾问Patrick Daniel Schmid担任国泰世华银的资讯长；并同步走入校园，与政大〞科技管理与智慧财产研究所〞合作，开设金融科技课程。

--彰化银行 召开董事会，决议将额定资本额从目前900亿台币拉高至1,100亿台币，替日后增资铺路，遭台新金三席法人代表一致反对，但仍不敌公股多数董事席次优势，此案仍顺利通过，将交付6月8日股东常会表决。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。