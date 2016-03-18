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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 10:03 BJT

更正-《全球汇市》日圆兑美元接近17个月高点，美联储谨慎态度仍压制美元

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1305  1.1317  -0.11  +4.10  1.0860
    美元/日圆            111.35  111.37  -0.02  -7.44  120.30
    欧元/日圆         125.89  126.05  -0.13  -3.51  130.47
    美元/瑞郎            0.9671  0.9671  +0.00  -3.46  1.0018
    英镑/美元            1.4467  1.4478  -0.08  -1.84  1.4738
    美元/加元            1.2992  1.2972  +0.15  -6.12  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4676  6.4546  +0.20  -1.53  6.5680
    澳元/美元            0.7635  0.7648  -0.17  +4.95  0.7275
    新西兰元/美元        0.6828  0.6845  -0.25  +0.04  0.6825
    澳元/日圆         84.990  85.190  -0.23  -3.00  87.620
    新西兰元/日圆     76.050  76.320  -0.35  -7.23  81.980
    英镑/日圆         161.10  161.31  -0.13  -9.10  177.22
    澳元/新西兰元     1.1175  1.1152  +0.21  +4.79  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 徐文焰/汪红英/陈宗琦；审校 许娜/白云)

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