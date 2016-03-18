更正-《全球汇市》日圆兑美元接近17个月高点，美联储谨慎态度仍压制美元

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1305 1.1317 -0.11 +4.10 1.0860 美元/日圆 111.35 111.37 -0.02 -7.44 120.30 欧元/日圆 125.89 126.05 -0.13 -3.51 130.47 美元/瑞郎 0.9671 0.9671 +0.00 -3.46 1.0018 英镑/美元 1.4467 1.4478 -0.08 -1.84 1.4738 美元/加元 1.2992 1.2972 +0.15 -6.12 1.3839 美元/离岸人民币 6.4676 6.4546 +0.20 -1.53 6.5680 澳元/美元 0.7635 0.7648 -0.17 +4.95 0.7275 新西兰元/美元 0.6828 0.6845 -0.25 +0.04 0.6825 澳元/日圆 84.990 85.190 -0.23 -3.00 87.620 新西兰元/日圆 76.050 76.320 -0.35 -7.23 81.980 英镑/日圆 161.10 161.31 -0.13 -9.10 177.22 澳元/新西兰元 1.1175 1.1152 +0.21 +4.79 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 徐文焰/汪红英/陈宗琦；审校 许娜/白云)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选