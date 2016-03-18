《中国报摘》--其他报纸重要消息3月18日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
**上海证券报**
--中国汽车工业协会发布《“十三五”（2016-2020年）汽车工业发展规划意见》，提出积极发展智能网联汽车。
**证券时报**
--新三板公司中成新星暴露债券违约风险，涉及本金3,660万元和利息183万元人民币。
--1,600家上市公司年报和快报业绩显示，超过六成公司利润呈现增长态势，其中263家利润增幅翻番，478家增速低于30%。
**第一财经日报**
--华润集团表示，万科 与深圳地铁签署战略合作未经董事会讨论，强调“公司治理要依法合规”；万科回应称“初步意向”，无需事先通过董事会会议。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选