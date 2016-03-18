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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月18日

**上海证券报**

--中国汽车工业协会发布《“十三五”（2016-2020年）汽车工业发展规划意见》，提出积极发展智能网联汽车。

**证券时报**

--新三板公司中成新星暴露债券违约风险，涉及本金3,660万元和利息183万元人民币。

--1,600家上市公司年报和快报业绩显示，超过六成公司利润呈现增长态势，其中263家利润增幅翻番，478家增速低于30%。

**第一财经日报**

--华润集团表示，万科 与深圳地铁签署战略合作未经董事会讨论，强调“公司治理要依法合规”；万科回应称“初步意向”，无需事先通过董事会会议。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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