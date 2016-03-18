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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 08:46 BJT

《台湾重要政经日程》--3月18日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

3/18(五)

--09:00 行政院长张善政赴立法院院会施政备询。

--10:00 台湾最具影响力学术资源发布记者会。

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3/21(一)

--16:00 经济部公布2月外销订单年变动率，上月年减-12.4%。

3/22(二)

--08:30 主计总处公布2月季调失业率，上月为3.91%。

3/23(三)

--10:30 元大宝华综合经济研究院经济展望说明会。

--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。

3/24(四)

--12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。

--16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。

--17:00 (预)央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。

3/25(五)：

--12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。

4/4(一)-4/5(二)

--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。

4/6(三)

--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。

4/7(四)

--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。

4/11(一)

--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。

6/4(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

6/9(四)-6/10(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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