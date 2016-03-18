《香港报摘》--经济日报3月18日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 要闻版头条：
--本港经济前景未明，历经风雨的长和 主席李嘉诚昨称，目前香港经济是20年来最差，各行业均有压力，遂借＂黄台之瓜，何堪再摘＂来劝喻港人不要再做损害香港的事，＂香港只要齐心，很多事都做得到。＂
* 其他：
--万科 股权争夺战再起暗涌，就深圳地铁合作一事，第二大股东华润集团及管理层各执一词，华润昨突然提出程序异议，指有关合作未经董事会讨论，重组方案添变数。
--李宁 四年来首度扭亏为盈。公司指，去年第四季销售表现较疲弱，但今年首两个月销情则受惠天气转冷，预料今年首季业务将按季提升。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选