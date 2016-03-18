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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 08:44 BJT

《香港报摘》--经济日报3月18日

* 要闻版头条：

--本港经济前景未明，历经风雨的长和 主席李嘉诚昨称，目前香港经济是20年来最差，各行业均有压力，遂借＂黄台之瓜，何堪再摘＂来劝喻港人不要再做损害香港的事，＂香港只要齐心，很多事都做得到。＂

* 其他：

--万科 股权争夺战再起暗涌，就深圳地铁合作一事，第二大股东华润集团及管理层各执一词，华润昨突然提出程序异议，指有关合作未经董事会讨论，重组方案添变数。

--李宁 四年来首度扭亏为盈。公司指，去年第四季销售表现较疲弱，但今年首两个月销情则受惠天气转冷，预料今年首季业务将按季提升。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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