《香港报摘》--信报3月18日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 要闻版头条：
--环球经济放缓，香港营商环境愈见困难，长和 主席李嘉诚直言今年香港经济是20年来最差的一年，各行各业面对不同压力，经营相当困难。
* 其他：
--中移动 副总经理兼铁塔公司董事长刘爱力表示，拟让旗下铁塔公司在2017年上市，但因铁塔公司规模太大，会考虑同时在香港及上海上市，惟要视乎监管政策才可决定。
--政府今年计划推出只供长者认购的＂银色债券＂（Silver Bond）。消息指出，安排行中银香港 近日向银行查询是否有兴趣担任债券的分销银行；同时，也问及银行能否在第二季完成系统更新，以配合债券的销售工作，因此预期银色债券会在第三季推出，即最快在7月才会发售。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选