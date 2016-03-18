《香港报摘》--信报3月18日

* 要闻版头条：

--环球经济放缓，香港营商环境愈见困难，长和 主席李嘉诚直言今年香港经济是20年来最差的一年，各行各业面对不同压力，经营相当困难。

* 其他：

--中移动 副总经理兼铁塔公司董事长刘爱力表示，拟让旗下铁塔公司在2017年上市，但因铁塔公司规模太大，会考虑同时在香港及上海上市，惟要视乎监管政策才可决定。

--政府今年计划推出只供长者认购的＂银色债券＂（Silver Bond）。消息指出，安排行中银香港 近日向银行查询是否有兴趣担任债券的分销银行；同时，也问及银行能否在第二季完成系统更新，以配合债券的销售工作，因此预期银色债券会在第三季推出，即最快在7月才会发售。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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