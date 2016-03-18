国际油市：美国原油小跌，此前创下2016年高位

布兰特原油期货 跌0.18美元，至每桶41.36美元，周四收高1.21美元至每桶41.54美元，之前曾触及年内高位41.60美元。

自石油输出国组织(OPEC)提出冻产的想法之后，油价较此前触及的12年低点已强劲反弹超过50%。

美国原油期货有望录得第五个周线涨幅，为约一年来最长的连涨纪录；布兰特原油亦有望连续第四周周线收高，为约12个月以来最长连涨时间。

但在油价劲扬后，一些人认为要谨慎一点了。

“全球基本面几乎没有变化，油价是受到冒险意愿上升的推动，”法国巴黎银行在报告中称。

“关键产油国之间就产量问题的对话，充其量也只会产生冻产的决定，而不是油市再平衡亟需的减产决定，”法巴银行表示。

法巴估计，2016年上半年结束时全球原油库存将增加100万桶。

OPEC核心国沙特和以俄罗斯为首的非OPEC产油国将于4月17日在多哈举行会议，就双方15年来的首次全球供应协议进行协商。(完)

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