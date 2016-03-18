重发-澳洲投资：财长称授权外资投资审核局监督国有资产出售事宜

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路透悉尼3月18日 - 澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周五表示，将授权外资投资审核局(FIRB)监督各州政府提出的向外资企业出售关键基础设施资产事宜。

澳洲出台这一举措之前，去年10月澳洲北领地(Northern Territory)政府宣布，中国岚桥集团出资5.06亿澳元获得战略商业和军事港口--达尔文港的99年租赁经营权。此事引发抗议，因据称这家企业与中国军方有密切关系。

莫里森对在堪培拉对记者表示，“从今年3月31日起，FIRB将正式负责审查州和领地政府出售关键基础设施资产的交易。”

“虽然这些政府在出售此类资产时可以与联邦政府商讨，而且确实是这么做的，但这项监管变化将使相关流程正规化，确保未来向民间投资者出售关键基础设施时根据FIRB的安排进行审查。”