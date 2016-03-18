欧洲经济指标预测--3月18日-3月25日****

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月14日当周 3月18日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.2% -0.7% (较上年同期) -2.6% -2.4% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 -- +1.1% 薪资(较上年同期) -- +1.4% 3月21日当周 3月21日(一) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 1月 -- 盈余414 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余255 投资净流动(亿欧元) -- 流入850 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 负17 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负8.15 负8.80 3月22日(二) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差35.13 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 105.7 105.7 现况指数 112.5 112.9 预期指数 99.5 98.8 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.8% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- -1.0% (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 未经季节调整的投入物价(较前月) 2月 -- -0.7% (较上年同期) -- -7.6% 未经季节调整的产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- -1.0% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- 持平 0930 英国扣除国有银行的公共部门净借款(亿英镑) 2月 -- 负112.1 公共部门净借款(亿英镑) -- 负118.1 公共部门收支短差(亿英镑) -- 盈余249.1 1000 德国ZEW经济景气指数 3月 正5.0 正1.0 现况指数 正52.0 正52.3 3月23日(三) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.7% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负5.9 3月24日(四) 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 正9.5 正9.5 0745 法国企业景气指数 3月 -- 103 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 -- 50.2 服务业PMI -- 49.2 综合PMI -- 49.3 0830 德国Markit制造业PMI 3月初值 50.8 50.5 服务业PMI 55.0 55.3 综合PMI -- 54.1 0900 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 51.4 51.2 服务业PMI 53.4 53.3 综合PMI 53.0 53.0 0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整) 1月 -- -2.8% (较上年同期，未经季节调整) -- +1.5% 意大利工业销售(较前月，经季节调整) -- -1.6% (较上年同期，未经季节调整) -- -3.0% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 2月 -- 47.509 0930 英国零售销售(较前月) 2月 -- +2.3% (较上年同期) -- +5.2% 扣除能源的零售销售(较前月) -- +2.3% (较上年同期) -- +5.0% 1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整) 1月 -- -0.1% (较上年同期，未经季节调整) -- +0.6% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 -- 逆差5 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 -- 正10 3月25日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% 0745 法国消费者信心指数 3月 -- 95 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5