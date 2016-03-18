全球金市：现货金微升，因美联储对加息的谨慎立场打压美元

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期，尽管美国经济持续增长，且就业市场稳健，但全球经济疲弱仍给决策者带来压力。
决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，12月时预估为四次。
升息料使得金价承压，因升息将提振美元，而持有以美元计价黄金的机会成本将因而上扬。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 龚芳/许娜)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选