全球金市：现货金微升，因美联储对加息的谨慎立场打压美元

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期，尽管美国经济持续增长，且就业市场稳健，但全球经济疲弱仍给决策者带来压力。

决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，12月时预估为四次。

升息料使得金价承压，因升息将提振美元，而持有以美元计价黄金的机会成本将因而上扬。(完)

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