《全球重要经济事件一览表》--3月18日-3月25日

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3月18日(五)

北京--国务院新闻办举行吹风会，请《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室信息司司长刘应杰解读《政府工作报告》修订情况，并答记者问(0500)。

纽约--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在“监管大型综合性金融机构：定义目标与评测效力”会议上致开幕辞(1300)。波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加小组讨论(1500)。

牛顿市--美国财政部副部长拉斯金在主题为“学生债务危机：问题及解决之道”的会议上讲话(1315)。

法兰克福--货币政策国际研究论坛(IRFMP)在欧洲央行举办第九届大会，美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话(1900)。

伦敦--英国央行负责监督风险和监管的执行理事费希尔参加公共政策研究院(Institute for Public Policy Research)一个会议的小组讨论(1030)。

纽约--英国央行副总裁贝利在纽约联储年度会议上讲话(1600)。

布鲁塞尔--德国Marshall Fund布鲁塞尔论坛(至3月20日)，与会者包括：欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)，北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和希腊央行总裁Louka Katseli。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)在一个早餐研讨会上就长时期低利率、原因及影响发表讲话(0700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议(1030)。

3月19日(六)

北京--中国发展高层论坛(至3月21日)。中国央行、财政部、发改委、住建部、工信部等高层将出席。

3月21日(一)

萨凡纳--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话(1640)。

巴黎--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加全球合作中心(Global Interdependence Center)的一个活动(0745)。

伦敦--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加欧洲资本市场(European Capital Markets)会议(0930)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济召开记者会(0900)。

悉尼--日本财务省负责国际事务的财务官浅川雅嗣就“安倍经济学和日本经济”发表讲话(0415)。

3月22日(二)

中国博鳌--博鳌亚洲论坛2016年年会(至3月25日)。

纽约--美国费城联邦储备银行总裁哈克就“增长以及经济政策的作用”发表讲话(2300)。

布赖顿--英国央行货币政策委员会委员Kristin Forbesat发表讲话(1330)。

悉尼--澳洲证券和投资委员会(ASIC)2016年年度论坛，澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)讲话(0045)，澳洲央行总裁史蒂文斯讲话(0535)。

布鲁塞尔--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在单一监管机制(SSM)年度报告听证会上发言(0800)。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)发表讲话(1300)。

渥太华--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)提交他任职后的首份预算(2000)。

3月23日(三)

费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上致欢迎辞(2130)。

渥太华--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在一个早餐会上发表公布预算后的首个演讲(1100)。

伦敦--英国央行金融政策委员会会议。

瓦杜兹--德国央行总裁魏德曼在一个金融论坛发表讲话。

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。

马尼拉--菲律宾央行宣布利率决定(0800)。

3月24日(四)

博鳌--中国国务院总理李克强出席博鳌亚洲论坛2016年年会并发表主旨演讲。

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1215)。

法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。

台北--台湾央行召开货币政策会议(0900)。

新加坡--新加坡财政部长王瑞杰公布2016年预算声明。

3月25日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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