《香港报摘》--其他报纸重要消息3月18日

* 明报：

--利丰 行政总裁冯裕钧表示，虽然今年内地首两个月出口价值或有双位数跌幅，惟出口量未见下滑，认为国内出口贸易未必太差，估计现时主要受供过于求及原材料价格下跌所影响，公司将继续巩固国内电子物流业务市场。

* 苹果日报：

--南丰集团与会德丰地产早前以招标方式出售山顶聂歌信山Mount Nicholson首幢洋房6号屋，终于落实有关交易，买家登记为Chow Kwok Fai（译音：周国辉），成交价8.3亿港元。市场有指周国辉与深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事长同名，未知是否同一人。

* 东方日报：

--公开集资仅9,500万港元的剑虹集团 公开发售获超额认购889倍，成为今年迄今＂超购王＂，其昨日在两个暗盘市场收市价升幅均超过两成，每手帐赚880-920港元。

* 文汇报：

--评级机构穆迪昨宣布将汇丰、恒生 及大新银行 的评级展望从稳定调整为负面，另将东亚银行 的长期/短期存款等评级下调。穆迪指，此次评级行动反映香港银行的运营环境更为严峻的预期。（完）