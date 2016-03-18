港报社评：假如李慧琼参选特首--信报3月18日

民建联主席李慧琼昨日忽然宣布已辞任行政会议成员，获特首梁振英接纳，并且委任民建联党团召集人叶国谦接替，即时生效。由于李慧琼中途离开特区政府核心决策团队事出突然，引来诸多揣测，最直接的联想是她部署参与明年的特首选举。另一个猜测是作为民建联主席的她，有必要集中精力处理今年九月的立法会选举，积极拉票，既为自己亦为党友争取议席，辞任行政会议成员的好处是跟民望低迷的政府保持适当距离，让选民觉得这个党并不一定是唯唯诺诺的保皇机器，此举与俗语所讲的＂跳船＂相去不远。

对于这两个臆测，李慧琼都矢口否认。她说去年5月接任党主席之时，已提出辞去行会的想法，不是因为9月立法会选举而提前与政府割席，也不是为了参选特首铺路，只是希望专心处理党务和议会工作。

政治人物对于参选特首，未到最后一刻不亮牌，早已是香港见怪不怪的旧常态。最经典的例子莫过于现任特首梁振英，信誓旦旦讲过N届不参选，结果还是递上报名表格，而且爆冷胜出，旋即掀起四年以来的风风雨雨。由此可见，否认的继续否认，猜测的继续猜测，正如另一位不断否认的财政司司长曾俊华，始终是很多人心目中下任特首的潜在角逐者之一，他拥有一个非比寻常的外号＂习握手＂。有趣的是，曾俊华昨日被记者问到李慧琼是否适合的特首人选之时，他的回应是竖起右手大拇指。

假如李慧琼辞任行政会议成员真的是为了部署参选行政长官，成功机会有多大？不以为然的批评者也许会说，42岁的她年纪尚轻，从来没有行政经验，所谓履历仅仅是做过会计师、议员和行政会议成员罢了，而且议员生涯也没有什么彪炳亮丽成绩，要不是得到民建联前主席曾钰成赏识与扶持，她也未必能够在立法会当选，遑论及后成为第一位女性党主席。如此说来，被视为火候不足的李慧琼根本未够班担任特首。

年纪轻，经验浅，固然是李慧琼的短处，不过在今时今日凡事政治化的社会环境里，这些短处却有可能转化为强项。须知道，特首竞逐的激烈过程之中，总有连番尔虞我诈及互揭阴私，情况就好比当年梁振英和唐英年之争，既有感情缺失，又有僭建丑闻，还有大爆秘密，彼此拳来脚往的歼敌招数高度浓缩为一句说话：＂你呃人!＂在机关算尽的选战擂台上，李慧琼的苍白履历未尝不是出奇制胜之道，因为她没有什么把柄足以让对手大做文章，最低限度算是＂乾净＂，暂时看不到这位笑容可掬的女士有何道德上和法律上缺失。

进一步而言，假如李慧琼参选，又假如对手正是寻求连任的梁振英，大家的观感如何？坊间流行一个ABC的讲法（Anyone But CY），意思是谁人做特首都好过CY。持此意见的包括理应属建制派的自由党荣誉主席田北俊，他甚至提议由泛民主派及商界共同推举特首候选人。一旦掺杂了这个ABC元素，李慧琼只要在竞选途中不犯大错，相信会得到一定的支持，在不少人眼中，此之谓两害相权取其轻。

作为提携后辈的师父，曾钰成私底下形容李慧琼是一位很特别的女子，特别之处是表面不怎么热情和口甜，但落区之时与群众很容易凝聚交流，相信是源于其与生俱来的亲和力，而这方面特质，梁振英无论民望水平抑或面书专页收到的表情符号，均显示称不上令人满意。

由于去年政改方案被否决，明年特首选举维持现状，谁入闸，谁出闸，由1,200名选举委员会成员投票决定，而且大家心知肚明，＂出赛者＂必须得到北京祝福。假如李慧琼参选，又如果能够入闸，凭其民建联主席的身份，不可能不是北京可以接受的人选之一，虽然竞选之时她必须退党。按此思路猜测，在风云变幻莫测的政治局势中，谁人敢说香港不久未来出现一位女性特首，全然是无稽之谈。（完）

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