港报社评：平凡面谱话市民，也可焕发正能量--明报3月18日

政事蜩螗，议会内外纷争不绝，许多剑拔弩张场面，当事人的咬牙切齿情状，经常暴现政客丑陋一面，市民看在眼里，感到不舒服，而社会整体氛围让人有窒息的感觉。不过，近日市民就7-Eleven孤寡事件表现出来的关顾之情，重现久违了的香港社会真实面貌，市民关顾不幸的人、人饥己饥、人溺己溺的无私情怀，再一次照亮香港。市民就此事焕发的正能量，在浊世滔滔之中，极具启发力。

本月8日，油麻地碧街发生凶案，一名男子（其后证实是加拿大籍越南裔）涉嫌在一家便利店偷了一罐薯片和一包纸巾，拒绝付款，店主郑嘉沛与男子争论，要求付款，男子匆忙离开，其后涉嫌在附近超市偷了一柄生果刀，折返便利店与郑嘉沛争执，混乱中郑胸部被刀刺伤，送院后第七日，伤重不治死亡。便利店的特许经营模式，虽然身为店主，但是必须亲力亲为，工作时间长，而赚取的只是蝇头小利，郑嘉沛在38岁之龄，为生活而遭遇横祸，知者无不唏嘘，传媒深入采访得悉郑已婚，去年底才为人父，现在遗下孤寡，情何以堪。

便利店附近街坊与经常光顾的上班一族，都盛赞店主一家友善、＂好好人＂，郑家的不幸遭遇，经传媒报道和网上世界广泛传播之后，在社会上引发极大回响，7-Eleven发起募捐济助郑氏孤寡，各方一呼百应，首日8小时已经收集得约160万元。以市民就单一事件捐款而言，这个可能创造了本港纪录。市民若要对郑氏孤寡表达心意，可到全港约900家便利店捐款，这是彻头彻尾的集腋成裘，若以首8小时收集得的捐款，每人平均捐助500元计算，那是3,200名市民以行动支持郑家。每人平均捐款500元，应该属于偏高的估计，因此，今次捐款，相信最终是涉及以万计市民的善心行动。

以往，市民不吝于社会公益捐献，有人遭逢不幸，若其情可悯，一经呼吁，市民都乐意解囊济助，只是近年因为有人把例如街头募捐活动，以营商方式操作，不少市民认为事态变质而热诚大减。今次便利店店主遇害，情节与涉及元素触动人心，市民起而行动，可见只要是做公益，市民知道捐款都属于济助，不会出现中间剥削，则市民行善之心就自动自发，有需要的人得以受助渡过难关。

郑嘉沛生前在便利店服务市民，以他一介小民，平日在店内干活，往来行人即使入内光顾，除非是熟客，否则不会留意到有他这样一个人，即是说在700多万市民之中，他仅是一个一般的面谱；同样地，以行动济助郑氏孤寡的以万计市民，他们也是芸芸港人之中的不同面谱而已。这些面谱都平凡不过，但是汇聚一起，就编织出一幅人间有情，而且是无私捐献，充分显示关爱的图画。香港有情，使人大感欣慰。

最近几年，随着政治纷争，一些人的行为愈趋暴戾，社会充斥着负能量，整体氛围陷于低压，使人感到十分不舒服。这宗7-Eleven孤寡个案虽然是单一事件，但是它唤起市民慈善为怀的关顾之心，所焕发正能量，这些年已鲜有见到。当然，大家都不希望有人遭遇不幸才触发市民的善心，不过，此事折射出来的情况，是不同面谱之下的市民，都有一颗关爱之心，只要有空间、有需要，就会汇流成河。我们认为今次市民迸发出来的是稳定的力量，我们更希望这股力量能把正在走入歧途的香港，带回正轨。（完）

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