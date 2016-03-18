港报社评：缓加息利楼市，经济阴影未消--星岛日报3月18日

美国联邦储备局放缓加息步伐，利好这阵子开售的多个本地楼盘。至于楼价会否止跌回稳，还要看供应量增加、整体经济表现和大众心理预期等多方面的因素。 联储局本月决定不加息，已属市场意料之内。更值得注意的是：联储局预期今年的加息密度，由本来的四次减低至两次。长和集团主席李嘉诚昨日更预期，联储局今年只会加一次息。 美元因进入加息周期而呈现强势，吸引全球资金回流美国，对经济表现欠佳的国家雪上加霜。美国经济继续稳步复苏，失业率跌破百分之五，核心通胀已经逾百分之二。理论上，联储局有条件继续加息防止经济过热，职责不包括照顾全球经济；实际上，联储局不能不顾及国外经济如果陷于衰退会对美国产生的影响。

美国放慢加息步伐，在联系汇率机制下，港元跟随美元升值的压力得以稍减，港息跟随美息上调的步伐亦得以减慢，无论对出口竞争力、营商成本，还是个别人士买楼供楼，都是好消息。 美国以蜗牛般的步伐加息，港人供楼压力不致骤增，为这阵子争相开售的楼盘，提供了一个卖点，会否形成楼市＂小阳春＂，视乎去货情况。 现阶段而言，发展商无论投地还是卖楼，仍然抱持非常谨慎的态度。最近政府标售赤柱黄麻角道豪宅地皮，就以出乎意料的每方尺楼面价钱略低于1997年水平卖出。大部分近月开售的一手楼盘，开价都与市场二手价相若，有的甚至以低价抢攻。 发展商没有＂吊起来卖＂的条件，原因是政府加快推地增加的楼盘供应，不绝于市，最近何文田一带就有三个新盘获批预售楼花同意书，提供超过2,200多个单位。政府推出的土地供应，涉及未来几年可以提供的单位数目，亦有望达标甚至超标，加上居屋应市，市民多了选择，不再需要如几年前般求过于供到饥不择食。

另一个笼罩楼市的阴影是经济表现。无论大家是否同意李嘉诚所言，今年经济是20年来最差，各行各业的经营环境比较困难，确是不少业界直接感受到的现实。去年本港经济增长2.4%，政府预料今年会放缓至1-2%，要靠种种＂派糖＂措施来提振。 环球经济前景看淡，本港建筑成本又增加，李嘉诚形容长实的投地策略是＂步步为营＂，其实也可以引用到市民买楼。李嘉诚忠告青年，视乎本身收入与供款能力，买楼自住没有问题，炒楼则不要。这反映了他对后市的看法。 政府数据显示楼价连跌几个月，累积跌幅达一成，多了市民持观望态度。由于发展商资金未短绌至要大幅劈价售楼套现周转，而小业主持货能力亦比1997年强，有利楼价按照供求情况缓步调整，不致出现恐慌性急挫。（完）

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