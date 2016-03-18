港报社评：不应该再折腾香港了--文汇报3月18日

长和主席李嘉诚昨在公司业绩记者会上，引用了唐朝的一个典故：＂黄台之瓜，何堪再摘＂来说明香港现在面临的局面，呼吁一些人无论对目前的香港政治有什么看法，大家要为整体香港利益着想，不要伤害香港。的确，这番肺腑之言切中要害，广大港人应从香港发展的大局出发，呼吁一些人放下不必要的偏见和包袱，团结一心，不再折腾，为香港的未来而共同奋斗。

作为香港最成功商人之一，李嘉诚先生的一言一行，经常成为社会舆论关注的焦点。他昨天提到的＂黄台之瓜，何堪再摘＂，出自唐朝的《黄台瓜辞》：＂种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘使瓜好，再摘使瓜稀，三摘犹为可，四摘抱蔓归＂，该文作者为武则天和唐高宗所生的第二个儿子李贤，他是以此来提醒高宗及武则天不能再废太子，否则，将乱至不可收拾的局面。而李嘉诚先生引用这个意味深长的典故，则是以古喻今，表明了他对香港目前所面临的局面的看法和担忧。

的确，由于外围经济出现了很多不明朗的因素，加上香港社会本身存在的一些问题，尤其是反对派一而再，再而三的干扰破坏，先是去年的违法＂占中＂，后是如今的拉布拖延，甚至煽动暴力冲击，导致特区政府施政举步维艰、经济发展处处受阻、民生改善难以落实、多个领域乱象丛生，香港社会正在面临着钗h困难和重大挑战。正如李嘉诚先生所言，＂香港今日各行各业有不同压力，相当困难＂，犹如黄台之瓜，再也经不起一而再、再而三的折腾了！

困局之下，如何才是解决之道？李嘉诚先生呼吁：无论持有怎样的政治立场，＂大家要为整个香港利益着想，不要伤害香港。＂这可谓是一针见血，切中时弊。如上面所述，香港如今的乱局，相当程度上是反对派为一己之私而罔顾香港社会的整体利益所致，只要大家真正为香港社会好，放下成见，摒弃包袱，不再折腾，团结一心，共同奋斗，就是香港摆脱困境，重回健康发展的康庄大道的良好开端。相信有了这样的精神，香港社会的前景将越来越好。

昨天立法会用了不到三个小时的时间审议，就表决通过政府提出的临时拨款904亿元的决议案，就是一个很有启发性的例子，说明许多事情都是事在人为，只要反对派议员不像过去那样滥用规则来拖延破坏，＂为反对而反对＂的话，行政和立法之间就可以形成一种良性的互动关系，政府就可以提高施政效率，把更多的时间和精力用于解决目前面临的困难，加快发展经济和改善民生的步伐。

总之，香港社会不能再折腾了，唯有着眼整体、顾全大局、齐心协力、共克难关，才是让＂一国两制＂持续成功落实和香港保持繁荣稳定的根本之道。（完）

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