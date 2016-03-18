《美国上市公司业绩公布日程表》--3月18日至3月25日

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
汤森路透3月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无 特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年3月18日 BMO TIF.N Q4 2015 蒂芙尼 2016年3月21日 2016年3月28日 BMO CCL.N Q1 2016 Carnival Corp 2016年3月22日 AMC CTAS.OQ Q3 2016 Cintas Corp 2016年3月22日 AMC RHT.N Q4 2016 红帽 2016年3月22日 AMC NKE.N Q3 2016 耐克公司(耐吉,Nike) 2016年3月23日 BMO GIS.N Q3 2016 General Mills Inc 2016年3月23日 AMC PVH.N Q4 2015 PVH Corp 2016年3月24日 BMO ACN.N Q2 2016 埃森哲(Accenture) 2016年3月24日 11:00 SIG.N Q4 2016 Signet Jewelers Ltd 2016年3月24日 AMC GME.N Q4 2015 GameStop Corp 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 白云)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。