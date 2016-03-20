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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--3月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    3月21日(一)
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)             1月         --     盈余414
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余255
               投资净流动(亿欧元)                                 --     流入850
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值              3月         --        负17
    1230 美国全国活动指数                               2月       --      正0.28
    1400 美国成屋销售年率(万户)                         2月       540        547
    1500 欧元区消费者信心指数                     3月初值      负8.15     负8.80
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月18日(五)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                2月      -0.5%     -0.2%
                                (较上年同期)                     -3.0%     -2.6%
    1000 欧元区劳工成本(较上年同期)                  第四季      +1.3%       --
               薪资(较上年同期)                                  +1.5%       --
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)              2月      +0.2%     +0.4%
                                  (较上年同期)                   +1.4%     +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                               +0.5%     +0.5%
                          (较上年同期)                           +1.9%     +2.0%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                         1月      +2.1%     +0.6%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                        +1.2%     +0.4%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数          3月初值       90.0      92.2
                                  现况指数                       105.6       107
                                  预期指数                        80.0      82.3
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 王洋; 审校 白云)

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