主要国家经济指标预测--3月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日(一) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 1月 -- 盈余414 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余255 投资净流动(亿欧元) -- 流入850 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 负17 1230 美国全国活动指数 2月 -- 正0.28 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 540 547 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负8.15 负8.80 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月18日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.5% -0.2% (较上年同期) -3.0% -2.6% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 +1.3% -- 薪资(较上年同期) +1.5% -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.5% 央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +2.0% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +2.1% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +1.2% +0.4% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 90.0 92.2 现况指数 105.6 107 预期指数 80.0 82.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王洋; 审校 白云)