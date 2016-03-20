主要国家经济指标预测--3月21日****

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日(一) 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 1月 -- 盈余414 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余255 投资净流动(亿欧元) -- 流入850 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 负17 1230 美国全国活动指数 2月 -- 正0.28 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 540 547 1500 欧元区消费者信心指数 3月初值 负8.15 负8.80 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月18日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -0.5% -0.2% (较上年同期) -3.0% -2.6% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 +1.3% -- 薪资(较上年同期) +1.5% -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.2% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.5% 央行核心CPI(较前月) +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +2.0% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 +2.1% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +1.2% +0.4% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 90.0 92.2 现况指数 105.6 107 预期指数 80.0 82.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王洋; 审校 白云)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。