路透基点：永丰金租赁旗下Grand Capital签下2.4亿美元循环贷--TRLPC

路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Grand Capital International Ltd已经与15家银行达成2.4亿美元的三年期循环贷款，该贷款曾在市场中获得大规模超额认购。

国泰世华银行、彰化银行、第一商业银行、华南银行、凯基银行、兆丰商银、台湾中小企业银行(台湾企银)为牵头行兼簿记行(MLAB)，另外八家银行作为一般参贷行加入。兆丰商银为额度代理行。

承贷额不低于3,300万美元的银行获牵头行兼簿记行头衔，前端费为20个基点；承贷额在2,200万至3,300万美元的银行获经理行头衔，前端费15个基点；承贷额在1,100万至2,200万美元的银行获一般参贷行头衔，前端费10个基点。银行1月22日前作出承诺可获得5个基点的优惠费(early bird fee)。

上述贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140个基点。当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点时，借款方将支付超出的利差部分。Grand Capital International母公司永丰金租赁(SinoPac Leasing Co)为担保方。上述贷款签订于3月10日。

所得资金用于2011年签署的1.6亿美元贷款的再融资以及企业一般运营资金。上述贷款由A档和B档组成，A档为8,000万美元的定期贷款，B档为循环贷款，利率均为较Libor加码90个基点。

借款方前次光顾贷款市场是在2015年2月份，当时筹集了7,500万美元的三年期循环贷。兆丰商银为牵头行兼簿记行和额度代理行，这笔子弹式贷款的利率为较Libor加码160个基点。(完)