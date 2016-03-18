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货币新闻 | 2016年 3月 18日 星期五 09:46 BJT

芝加哥期市：美国小麦价格持平，但可能创近三个月最大周线跌幅

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      合约               价格     变动    涨跌%      两日     30日    RSI
                                                    涨跌%   移动均值
    CBOT小麦            462.50     0.00  +0.00%    -1.75%     465.11   48
    CBOT玉米            368.25    -0.25  -0.07%    +0.00%     364.55   77
    CBOT大豆            899.50     1.75  +0.19%    +0.56%     879.75   88
    CBOT稻米            $10.55    $0.00  +0.00%    +1.69%     $10.83   62
    美国原油            $40.17   -$0.03  -0.07%    +4.45%     $33.59   71
    汇率 
    欧元/美元           $1.132   $0.000  +0.04%    +0.88%
    美元/澳元            0.767    0.002  +0.24%    +1.56%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/汪红英；审校 龚芳/王兴亚)

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