芝加哥期市：美国小麦价格持平，但可能创近三个月最大周线跌幅

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
-----------------------0113 GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 462.50 0.00 +0.00% -1.75% 465.11 48 CBOT玉米 368.25 -0.25 -0.07% +0.00% 364.55 77 CBOT大豆 899.50 1.75 +0.19% +0.56% 879.75 88 CBOT稻米 $10.55 $0.00 +0.00% +1.69% $10.83 62 美国原油 $40.17 -$0.03 -0.07% +4.45% $33.59 71 汇率 欧元/美元 $1.132 $0.000 +0.04% +0.88% 美元/澳元 0.767 0.002 +0.24% +1.56% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 龚芳/王兴亚)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
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