韩国已公布经济指标--2016/3/18

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.6% @ +1.3% @-r 3月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.3% +0.8% 3月31日 -- 工业生产(m/m) 1月 -1.8% @ +0.5% @-r 3月30日 -- 失业率 2月 4.1% @ 3.5% @ 4月14日 -- 贸易收支(亿美元) 2月 顺差74 r 顺差52 r 4月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选