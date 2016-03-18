基金产业：3月16日止当周美国股票基金流出21亿美元--理柏

路透3月17日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，继之前一周美国股票基金录得2016年以来首次单周净流入之后，上周投资者再度撤出美国股票基金，当周流出21亿美元。

“散户投资者一段时间以来一直对股票心存戒备，”理柏的美洲研究负责人Jeff Tjornehoj说，“他们希望看到股市持续反弹。”

虽然上周共同基金投资者从股票基金撤资近40亿美元，但交易所上市基金(ETF)投资者连续第三周投入资金。

理柏称，总体而言，截至3月16日的一周，专注国际股票的基金资金流出规模最大，为29亿美元。

理柏称，同期欧洲股票基金流出近10亿美元，日本股票基金流出5.97亿美元，均为连续第七周流出，因欧洲和日本的宽松货币政策未能提振美国投资者的信心。

新兴市场股票基金流出4.08亿美元，之前一周为流入16亿美元。理柏还称，贵金属商品基金当周吸引到1.73亿美元资金，为连续第10周录得资金流入。

专注于医疗保健和生物科技类股的基金当周流出8.5亿美元。专注金融类股的基金流出7.09亿美元。

理柏的数据还显示，专注投资美国股票的基金流入7.55亿美元。

美国应税债券基金当周吸引到41亿美元资金流入，为连续第八周流入。

数据显示，高收益债基金资金当周流入17亿美元，为连续第五周流入。高评级债券基金当周流入20亿美元。美国公债基金流出1.35亿美元，为连续第三周流出。

理柏还称，新兴市场债券基金流入1.9亿美元。

风险相对较低的货币市场基金当周流出360亿美元，创2014年2月以来最大单周流出规模。

Tjornehoj说，资金流出货币市场基金主要受机构投资者驱动，但不清楚这些投资者是否正在为购买较高风险资产部署资金。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)