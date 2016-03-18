《汇市简讯》澳元/美元走高，因人民币中间价继续强劲上升

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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* 中国央行先发制人，再度大幅上调官方人民币汇率中间价
* 人民币为去年11月以来最强
* 澳元受到提振，从0.7645/50一线升至0.7681顶部
* 在此之前澳元在0.7635/55附近交投迟滞
* 中国2月70个大中城市新建住宅销售价格同比升3.6%
* 数据结果令澳元升逾0.7653，该水准为0.8164/0.6827这波跌势的61.8%费波纳奇回档位
* 最新报0.7664/66 (完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 许娜)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选