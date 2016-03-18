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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 10:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走高，因人民币中间价继续强劲上升

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* 中国央行先发制人，再度大幅上调官方人民币汇率中间价

* 人民币为去年11月以来最强

* 澳元受到提振，从0.7645/50一线升至0.7681顶部

* 在此之前澳元在0.7635/55附近交投迟滞

* 中国2月70个大中城市新建住宅销售价格同比升3.6%

* 数据结果令澳元升逾0.7653，该水准为0.8164/0.6827这波跌势的61.8%费波纳奇回档位

* 最新报0.7664/66 (完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 许娜)

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