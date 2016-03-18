版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 11:43 BJT

修正-中国新债：农发行下周三将增发至多260亿元五期固息债，期限5-20年

(更正：内文首段“25年”有误，应为“20年”)

路透上海3月18日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(23日)招标增发至多260亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。

上述五期债为该行今年第11期和7-10期的增发债，票面利率分别为3.10%、3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。

具体发行条款如下：

2016年第11期、7-10期增发债

----------------------------------------------------------

招标规模上限 5/7/10/15/20年：60亿/70亿/80亿/20亿/30亿

期限/计息方式 5/7/10/15/20年固息

招标时间 5/7/10年：3月23日下午14:00-15:00

15/20年：3月23日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 3月25日

起息日 5年：2016/3/11；7/10/15/20年：2016/2/26

发行期 3/24-3/25

上市日 3月29日

基本承销额 无

承揽费 5年：0.1%；7/10/15年：0.15%；20年：0.20%

----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐