修正-中国新债：农发行下周三将增发至多260亿元五期固息债，期限5-20年

路透上海3月18日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(23日)招标增发至多260亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。

上述五期债为该行今年第11期和7-10期的增发债，票面利率分别为3.10%、3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。