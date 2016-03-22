更正-日本个股：出光兴产拟筹措15亿美元贷款，用于收购昭和壳牌石油(3月18日)

(更正：因英文原文有误，内文最后一段通过贷款筹资规模应为“700亿日圆”，非“7,000亿日圆”)

路透东京3月18日 - 日本营收排名第二的炼油商出光兴产 周五表示，计划通过贷款筹资1,700亿日圆(15.3亿美元)，用于支持收购小型对手昭和壳牌石油 股权。

出光兴产去年11月时同意收购昭和壳牌石油，此前在7月末同意以1,690亿日圆，向皇家荷兰/壳牌石油集团 收购其所持有的昭和壳牌石油三分之一股权。

出光兴产周五表示，其将以为期60年的次顺位贷款来筹资1,000亿日圆。

该公司发言人士称，与包括日本政策投资银行在内的五家日本银行签约的这笔贷款，将用来收购昭和壳牌石油股权。该收购案正在等待日本公正交易委员会的审批。