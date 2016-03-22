更正-日本个股：出光兴产拟筹措15亿美元贷款，用于收购昭和壳牌石油(3月18日)

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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(更正：因英文原文有误，内文最后一段通过贷款筹资规模应为“700亿日圆”，非“7,000亿日圆”)
路透东京3月18日 - 日本营收排名第二的炼油商出光兴产 周五表示，计划通过贷款筹资1,700亿日圆(15.3亿美元)，用于支持收购小型对手昭和壳牌石油 股权。
出光兴产去年11月时同意收购昭和壳牌石油，此前在7月末同意以1,690亿日圆，向皇家荷兰/壳牌石油集团 收购其所持有的昭和壳牌石油三分之一股权。
出光兴产周五表示，其将以为期60年的次顺位贷款来筹资1,000亿日圆。
该公司发言人士称，与包括日本政策投资银行在内的五家日本银行签约的这笔贷款，将用来收购昭和壳牌石油股权。该收购案正在等待日本公正交易委员会的审批。
该发言人士并称，出光兴产并打算透过贷款另外取得700亿日圆，作为收购资金。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导