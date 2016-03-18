台湾债市：10年券早盘殖利率因降息预期及反应美债微跌，但在0.80%已遭阻力

路透台北3月18日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周五早盘震荡微跌。交易员说，受美债殖利率持续下跌及预期央行下周将降息激励，早盘殖利率一路走低；惟在触及0.8001%历史低位时即引发短线多单出场，缩减跌幅。

他们表示，105/4期殖利率一路走低测至0.8001%时，因台股持续走涨，殖利率一度反弹，但随后又有多单进场进行短线操作，激励殖利率震荡小跌。

〞其实大家都是很无奈的去追，今天10年券0.8%测不下去，卖压就出来了。〞一位大型银行主管说。

一大型商银交易员亦称，央行去年9月和12月各降息半码后，央行定存单冲销利率总共仅降14个基点，10年券殖利率却已大跌约40个基点，显示殖利率反应过多；因此，早盘殖利率在跌到0.8%时已经没有人愿意再往下追。

而五年公债105/5期发行前交易殖利率则反应央行下周四将降息题材续跌。惟交易员称，一旦央行若如预期降息，可能利多出尽，殖利率有望止跌反弹。

本地时间10:46，台湾股市 上涨0.70%。

10年期美债 价格上涨12/32，收益率报1.894%，周三尾盘报1.911%，美联储发表声明前达到2.0%。

交易员预估，今日105/4期殖利率主要区间暂看在0.79-0.83%，105/5期发行前交易殖利率则在0.50-0.53%。

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