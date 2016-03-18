台湾汇市：台币盘初再随亚币走升创逾四个月高位，外商银抛汇战央行

路透台北3月18日 - 台币兑美元<TWD=TP周五盘初随亚币扬升，盘中再创逾四个月高位，主因外商银抛汇。不过央行疑似在台币升破32.450后进场买入美元，台币升势略有缩减。

汇银人士指，盘初韩元又见走升，而台币盘初锐不可挡，外资持续汇入下，早盘台币也一度短暂升破32.4的关卡。而出口商受到惊吓，盘中也略见抛汇。

〞出口商流血了，看不下去了先砍一点(美元)，〞一位小型商银交易员说。

另外一商小型商银交易员也指出，台湾股市仍在涨升，外资汇入的态势不变，估计台币未来的升势有望挑战32.300。

只不过，他们也说，央行的态度也至关重要，尤其是下周四台湾央行将召开理监事会议，目前市场对央行将降息的看法仍是主流，也有交易员认为，央行降息的幅度可能大于市场猜测的半码、成为一码，以阻挡热钱流入，因为台湾的出口数据仍然相当疲弱。

前述小型商银交易员表示，今日台币升破32.450之后，即见疑似央行的美元买盘阻升台币，目前台币的价格又回到32.450附近。不过在无本金交割远期外汇市场部分，一周的美元/台币换汇点折价扩大到-0.100/-0.075的深度折价，也反映了短期内美元看弱的市场预期。

本地时间10:20，韩元兑美元 报1,162.6，上日收在1,173.3；台股加权指数 则涨0.60%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再加深；目前一个月美元/台币远汇 报32.280/32.330，上日收在32.200。

今日台币实质交易区间在32.395-32.466，上日在32.500-32.664。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.350-32.550

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