澳新汇市：澳新货币表现亮丽，受商品价格反弹及美联储言论提振

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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“美联储对通胀的态度变得‘温和’，该消息让汇价目前获益。这种变化值得注意，我们的汇率预估应该予以考虑，”Wong称。
“风险在于，新西兰元的涨势要比原先预期的持续更长时间。”
新西兰元兑美元最新报0.6857，周线可能上扬1.7%。
澳元兑美元 触及八个月新高0.7681，本周至今上涨0.015美元。
澳元/美元刺穿0.76附近的强阻力位，部分受助于铁矿石价格跳涨5%。澳元/美元最新报0.7662。
澳元本月迄今累计上扬7.2%，似乎将测试2015年6月所及高点0.7849。
澳元兑英镑同样持坚，英镑已经连续六周挫跌。英镑兑澳元 报1.8871，周四曾跌至逾一年最低点。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚；审校 孙茉莉/王丽鑫)
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