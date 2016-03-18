澳新汇市：澳新货币表现亮丽，受商品价格反弹及美联储言论提振

“美联储对通胀的态度变得‘温和’，该消息让汇价目前获益。这种变化值得注意，我们的汇率预估应该予以考虑，”Wong称。

“风险在于，新西兰元的涨势要比原先预期的持续更长时间。”

新西兰元兑美元最新报0.6857，周线可能上扬1.7%。

澳元兑美元 触及八个月新高0.7681，本周至今上涨0.015美元。

澳元/美元刺穿0.76附近的强阻力位，部分受助于铁矿石价格跳涨5%。澳元/美元最新报0.7662。

澳元本月迄今累计上扬7.2%，似乎将测试2015年6月所及高点0.7849。

澳元兑英镑同样持坚，英镑已经连续六周挫跌。英镑兑澳元 报1.8871，周四曾跌至逾一年最低点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价