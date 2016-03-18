《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月18日

路透上海3月18日 - 中国央行时隔一个月后再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，而公开市场本周逆 回购利率则仍稳如泰山。上述动作再次凸显央行在利率调控中稳短端压中长端的思路，其用意或在于继续引导 融资成本下降的同时，兼顾控制金融市场风险。 分析人士指出，通过压低三个月至一年期MLF利率，央行继续释放明确的结构性宽松信号，进而降低银行 负债成本，引导市场利率水平下行，并进一步拉低实体经济融资成本。 他们并认为，今年定向宽松仍将是货币政策主旋律，而在数量型调控向价格型调控转变过程中，央行利率 走廊的操作机制将进一步成型，全面宽松工具如降准降息可能只有在“形势逼人”之时才会出招。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/12-3/18 -- -- -- 2,000 1,150 -- 850 --------------------------------------------------------------------------------------- 3/5-3/11 -- -- -- 1,150 3,200 -- -2,050 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/27-3/4 -- -- -- 3,200 11,600 -- -8,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/20-2/26 -- -- -- 8,800 9,600 -- -800 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/15-2/19 -- -- -- 1,400 5,950 -- -4,550 --------------------------------------------------------------------------------------- 2/7-2/14 -- -- -- 100 -- -- +100 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,800 -- +4,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,900 -1,500 +5,400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,400 1,500 +4,650 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,000 -- +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 100 -- +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完) (整理 边竞；审校 吴芳)