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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 11:45 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月18日

路透上海3月18日 - 中国央行时隔一个月后再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，而公开市场本周逆
回购利率则仍稳如泰山。上述动作再次凸显央行在利率调控中稳短端压中长端的思路，其用意或在于继续引导
融资成本下降的同时，兼顾控制金融市场风险。
    
    分析人士指出，通过压低三个月至一年期MLF利率，央行继续释放明确的结构性宽松信号，进而降低银行
负债成本，引导市场利率水平下行，并进一步拉低实体经济融资成本。
    
    他们并认为，今年定向宽松仍将是货币政策主旋律，而在数量型调控向价格型调控转变过程中，央行利率
走廊的操作机制将进一步成型，全面宽松工具如降准降息可能只有在“形势逼人”之时才会出招。 
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +1,900
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/12-3/18          --       --         --      2,000     1,150      --           850
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/5-3/11           --       --         --      1,150     3,200      --        -2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/4           --       --         --      3,200    11,600      --        -8,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/20-2/26          --       --         --      8,800     9,600      --          -800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/15-2/19          --       --         --      1,400     5,950      --        -4,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/7-2/14           --       --         --        100      --        --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,800      --        +4,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,900   -1,500       +5,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完)

 (整理 边竞；审校 吴芳)

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