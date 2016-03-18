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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 10:41 BJT

韩国金融市场：美元全线下挫推动韩元触及12月初以来高位，韩股小涨

0209GMT，韩国综合股价指数 涨0.2%至1,992.75点。

外国投资者料连续第七个交易日买超韩股，今日接近中午时已买超930亿韩元(8,001万美元)的韩股。

主要钢铁生产商类股上扬，浦项钢铁(POSCO) 涨2.1%。

大宇营造 涨5.5%。

上涨股数量超过下跌股，分别为404和388。

韩国三年期公债6月合约 下滑0.01点，报110.12。

0209GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,162.1 1,173.3

日圆/韩元 10.4572/27 10.3554

韩国公债期货 * 110.12 110.13

韩国综合股价指数 1,992.75 1,987.99

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 许娜/王丽鑫/刘秀红；审校 李爽/龚芳/戴素萍)

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