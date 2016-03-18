金属期市：伦铜触及四个月新高，受美联储观点与中国楼市升温提振

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
力拓 任命铜和煤炭部门负责人Jean-Sébastien Jacques接任公司执行长，标志着这家矿业巨头的管理层更迭。
主张谨慎对待升息的美联储官员在该行的内部辩论中已经占据上风，但对于美国经济而言，风险在于央行淡化近来通胀的上升其实是错误的。
中国2月70个大中城市新建住宅销售价格创下近两年最大升幅，归功于大城市需求旺盛。不过部分地区过热以及小城市增长乏力，恐令本已放缓的经济承受更大压力。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/徐文焰；审校 李爽/龚芳 )
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选