金属期市：伦铜触及四个月新高，受美联储观点与中国楼市升温提振

力拓 任命铜和煤炭部门负责人Jean-Sébastien Jacques接任公司执行长，标志着这家矿业巨头的管理层更迭。

主张谨慎对待升息的美联储官员在该行的内部辩论中已经占据上风，但对于美国经济而言，风险在于央行淡化近来通胀的上升其实是错误的。

中国2月70个大中城市新建住宅销售价格创下近两年最大升幅，归功于大城市需求旺盛。不过部分地区过热以及小城市增长乏力，恐令本已放缓的经济承受更大压力。 (完)

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