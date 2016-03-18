更新版 1-日本个股：东芝美国部门受调查，报导称西屋恐减记18亿美元

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
去年11月东芝表示不需要进行减记，因西屋仍然盈利，尽管部分业务在2012年和2013年出现了亏损。一位发言人士周五称，1月最新的压力测试显示无需进行减记。
但该发言人士确认了数个美国部门已收到美国司法部和美国证券交易委员会(SEC)要求提供有关作帐问题的讯息。
据彭博新闻报导，尽管东芝已经在日本接受过调查，但美国当局现又对东芝立案。由于牵涉到总部在美国的西屋，美方可能会行使法律权力。
西屋否认正在接受财务调查。
执行长Danny Roderick在声明中称，“据我们所知，西屋没有受到财务方面的调查。”
东芝今日稍晚将召开记者会阐述其扭亏为盈的策略。东芝周四宣布出售医疗设备和家电部门，该交易预计有助于提振公司的财务状况。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选