瑞士央行：总裁乔丹称可能长时间维持当前货币政策

路透苏黎世3月17日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四对瑞士广播电台表示，央行可能长时间维持当前货币政策。

“我们有可能继续维持目前的货币政策很长一段时间，”乔丹接受瑞士法语电台RTS访问时表示。

“这取决于国际情势、瑞郎汇率与全球经济状况。”

周四稍早，瑞士央行维持利率在纪录低位不变，央行还下调了经济增速和通胀率预估。

瑞士央行正利用负利率及金额不明的买汇行动压低瑞郎、保护对欧元区的出口。