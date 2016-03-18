瑞士央行：总裁乔丹称可能长时间维持当前货币政策

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透苏黎世3月17日 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四对瑞士广播电台表示，央行可能长时间维持当前货币政策。
“我们有可能继续维持目前的货币政策很长一段时间，”乔丹接受瑞士法语电台RTS访问时表示。
“这取决于国际情势、瑞郎汇率与全球经济状况。”
周四稍早，瑞士央行维持利率在纪录低位不变，央行还下调了经济增速和通胀率预估。
瑞士央行正利用负利率及金额不明的买汇行动压低瑞郎、保护对欧元区的出口。
央行双管齐下的办法已经帮助推动瑞郎兑欧元 最近几个月走贬，并削弱了瑞郎作为避险货币的吸引力。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。