中国票据市场：转贴利率微跌但未脱整理走势，后市仍关注资金成本变化

路透上海3月18日 - 中国票据市场转贴利率本周微跌，但整体仍未脱整理走势；银行收票热情依旧不温不火，资金利率仍无明显变化，抑制票据利率的向下空间，后市仍要关注资金成本的变化。

交易员并指出，央行再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率，是对货币市场利率的一个积极信号，但因暂时询而未做，其对资金价格的影响尚待进一步观察。

“现在纸票足月（六个月）差不多3.3%，电票3.25%吧，再低也承受不了，资金成本在这里，”上海一银行交易员称。

他并表示，前期一系列风险事件后，电票安全性高及交易便捷等优势更为凸显，其利率低于纸票也逐渐成为常态。

华东一银行交易员还谈到，虽然近两日资金趋紧，但对于票据市场影响有限，主要因市场对中期资金面预期仍偏乐观，而且当前银行可投资产仍偏少，短期流动性的波动并不会对配置资产的步伐形成太大扰动。

随着流动性不断收紧，银行间市场隔夜回购利率 今日续升最新报2.0023%，年初以来基本稳定在1.95%附近。

上述上海的银行交易员指出，MLF询量利率下调，机构更为关心的是其对资金利率的引导效果如何，因为总体看市场对未来流动性并不担心，“银行不是没钱，只是理想的资产（利率较高风险较低）太少，不知道钱往哪里投。”

多位消息人士周三透露，中国央行当日就MLF操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中长期利率下行。 不过据市场人士透露，截至目前MLF询而未做。

央行公开市场本周仍每日进行七天期逆回购操作，前四天均维持小量，不过由于资金面日渐收紧，周五逆回购放量至1,100亿元，以舒缓短期流动性压力，中标利率则均持稳在2.25%；据此计算，单周净投放850亿元，而此前两周因降准，公开市场均为大幅净回笼，累计规模逾万亿元。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价