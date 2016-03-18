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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 12:01 BJT

《全球汇市》日圆维持强势，美联储谨慎立场令美元走软

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1316  1.1317  -0.01  +4.20  1.0860
    美元/日圆            111.24  111.37  -0.12  -7.53  120.30
    欧元/日圆         125.89  126.05  -0.13  -3.51  130.47
    美元/瑞郎            0.9665  0.9671  -0.06  -3.52  1.0018
    英镑/美元            1.4466  1.4478  -0.08  -1.85  1.4738
    美元/加元            1.2979  1.2972  +0.05  -6.21  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4616  6.4546  +0.11  -1.62  6.5680
    澳元/美元            0.7653  0.7648  +0.07  +5.20  0.7275
    新西兰元/美元        0.6842  0.6845  -0.04  +0.25  0.6825
    澳元/日圆         85.110  85.190  -0.09  -2.86  87.620
    新西兰元/日圆     76.110  76.320  -0.28  -7.16  81.980
    英镑/日圆         160.95  161.31  -0.22  -9.18  177.22
    澳元/新西兰元     1.1182  1.1152  +0.27  +4.86  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/孙国玉/汪红英/陈宗琦；审校 李爽/龚芳/许娜/王丽鑫)

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