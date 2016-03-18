《全球汇市》日圆维持强势，美联储谨慎立场令美元走软

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1316 1.1317 -0.01 +4.20 1.0860 美元/日圆 111.24 111.37 -0.12 -7.53 120.30 欧元/日圆 125.89 126.05 -0.13 -3.51 130.47 美元/瑞郎 0.9665 0.9671 -0.06 -3.52 1.0018 英镑/美元 1.4466 1.4478 -0.08 -1.85 1.4738 美元/加元 1.2979 1.2972 +0.05 -6.21 1.3839 美元/离岸人民币 6.4616 6.4546 +0.11 -1.62 6.5680 澳元/美元 0.7653 0.7648 +0.07 +5.20 0.7275 新西兰元/美元 0.6842 0.6845 -0.04 +0.25 0.6825 澳元/日圆 85.110 85.190 -0.09 -2.86 87.620 新西兰元/日圆 76.110 76.320 -0.28 -7.16 81.980 英镑/日圆 160.95 161.31 -0.22 -9.18 177.22 澳元/新西兰元 1.1182 1.1152 +0.27 +4.86 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/汪红英/陈宗琦；审校 李爽/龚芳/许娜/王丽鑫)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选