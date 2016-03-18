中国汇市：人民币早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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* 人民币早盘一度劲升约370点
* 与中间价同创三个月新高
* 国际美元续跌挤压人民币空头
* 汇价走势料有所反复
* 双向波动已被市场重新接受
路透上海3月18日 - 人民币兑美元即期 周五早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高后收敛涨幅。交易员称，国际美元续跌挤压人民币空头，汇率贬值预期进一步淡化；后续汇价走势料有所反复，但双向波动已被市场重新接受。
他们并指出，离岸人民币 早盘在中间价开出后亦迅速向中间价靠拢，从三个半月高点回撤并转为走跌，但仍较在岸价格小幅倒挂，中间价信号指引作用继续得到强化。
“中间价这几天表现，不管怎么说都还是有点超出预期，但应该不会就这么一路涨上去的，就看这波美元调整什么时候结束了，全年角度我还是看多美元。”一外资行交易员称。
北京时间11:35，人民币兑美元 即期报6.4656元，盘中一度触及6.4559元，上日收报6.4930元。今日人民币兑美元中间价 报6.4628元，上日中间价为6.4961元。人民币兑美元即期成交额 为67.51亿美元，上日半日为82亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周五持于隔夜所及17个月低位附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息的谨慎态度对美元造成压制。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6098元, 上日尾盘为6.6125元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4632元, 上一交易日尾盘报6.456元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4657；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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