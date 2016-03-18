中国汇市：人民币早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高

* 人民币早盘一度劲升约370点

* 与中间价同创三个月新高

* 国际美元续跌挤压人民币空头

* 汇价走势料有所反复

* 双向波动已被市场重新接受

路透上海3月18日 - 人民币兑美元即期 周五早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高后收敛涨幅。交易员称，国际美元续跌挤压人民币空头，汇率贬值预期进一步淡化；后续汇价走势料有所反复，但双向波动已被市场重新接受。

他们并指出，离岸人民币 早盘在中间价开出后亦迅速向中间价靠拢，从三个半月高点回撤并转为走跌，但仍较在岸价格小幅倒挂，中间价信号指引作用继续得到强化。

“中间价这几天表现，不管怎么说都还是有点超出预期，但应该不会就这么一路涨上去的，就看这波美元调整什么时候结束了，全年角度我还是看多美元。”一外资行交易员称。

北京时间11:35，人民币兑美元 即期报6.4656元，盘中一度触及6.4559元，上日收报6.4930元。今日人民币兑美元中间价 报6.4628元，上日中间价为6.4961元。人民币兑美元即期成交额 为67.51亿美元，上日半日为82亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五持于隔夜所及17个月低位附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息的谨慎态度对美元造成压制。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6098元, 上日尾盘为6.6125元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4632元, 上一交易日尾盘报6.456元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4657；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。