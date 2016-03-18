中国债市动态：现券走弱收益率续上行，逆回购放量未缓资金压力

路透上海3月18日 - 中国银行间债市周五现券收益率继续上行。交易员称，尽管公开市场上央行逆回购加量操作，资金面紧势暂未见到明显改观，MLF(中期借贷便利)询而不发，均令债市承压；此前收益率受MLF询量消息影响一度大幅下行的长债，回调压力较为明显。

北京一银行交易员称，随着MLF落空，收益率趋于反弹，“目前没什么利多了。”

他并表示，央行加大逆回购投放，或为缓解缴税后季末时点的短期流动性压力，但MLF降价询量而未操作的原因还难以解释，也不排除是询量后央行认为银行体系中长期流动性整体仍属充裕。

上海一银行交易员称，目前现券走向难以判断，除了资金面尚待观察，基本面、政策也有较大不确定性。受此前金融数据偏低等利好刺激，上周以来现券收益率已累积不小的下行幅度，在当前点位，市场对继续做多较为谨慎。

剩余期限近10年的国开债150218券最新成交 在3.1750%，上日尾盘为3.1650%；剩余期限近10年的国债160004券最新成交 在2.8400%，上日为2.8100%。

中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，本周净投放850亿元。

多位消息人士此前透露，中国央行周三(16日)就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。

一级市场上，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.8839%%，边际中标收益率为1.9670%，投标倍数2.49倍。