中国货币市场：资金面维持紧势，大行融出减少关注后续公开市场操作

路透北京3月18日 - 中国银行间市场周五流动性紧势未改，但主要回购利率变动不大。 交易员称，需求仍集中在隔夜和七天，不过大行融出较少，中期借贷便利（MLF）只询未做 致市场趋于谨慎，加之转债申购款冻结，均导致资金面趋紧，关注后续央行公开市场操作。 他们并表示，今日逆回购虽然有所放量，但对市场帮助不大；此外临近季末，部分基金 和券商亦出现跨季资金需求，在央行维稳短端利率的背景下，预计下周央行仍会增加逆回购 操作规模，配合转债申购冻结资金回流，届时流动性料会有所缓解。 “感觉比昨天还要紧一些，大行融出的少了。逆回购出了后稍微好了一点，但各期限资 金需求都比较大，尤其是隔夜和七天。”北京一银行交易员说，“不过预计后面会好一点， 今天央行毕竟逆回购都放量了，后面还紧的话，（央行）还会有动作的。” 他并称，今日转债申购冻结部分资金，加上前期缴税缴准造成的流动性紧张延续，此外 MLF询而未做也致使机构融出偏向谨慎，多重因素导致资金收紧。 江南水务 近日启动7.6亿元可转债发行，其网上网下申购日均为周五（18日 ）。 据国泰君安徐寒飞团队测算，预计该转债申购冻结资金规模在2,500-3,000亿元人民币 。 央行公开市场本周仍每日进行七天期逆回购操作，前四天均维持小量，不过由于资金面 日渐收紧，周五逆回购放量至1,100亿元，以舒缓短期流动性压力，中标利率则均持稳在2. 2 5%；据此计算，单周净投放850亿元，而此前两周因降准，公开市场均为大幅净回笼，累 计 规模逾万亿元。 上海一券商交易员提到，临近季末，且正值资金紧张之际，隔夜等短期资金难以融入的 情况下，部分机构延长借款的期限，增加14天期等跨季品种需求。 “4月跨季后资金应该会好一点，今天央行应该也已经看到了，下周转债退款之前预计 央行还是保持逆回购比较大的投放量。”她说。 多位消息人士周三透露，中国央行当日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量， 并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期 降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中 长期利率下行。 不过据市场人士透露，截至目前MLF询而未做。 根据以往惯例，央行一般在每次MLF操作前向银行询量，之后当周进行相关操作。此次M LF利率下调后，已明显低于同期限的同业存单利率，目前股份制银行发行的三个月期同业 存 单利率约为2.75%，六个月品种在2.80%附近，一年期则在2.90%上下。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0070 1.9707 +3.63 七天 2.2984 2.2999 -0.15 14天 2.7230 2.5424 +18.06 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8500 5.0450 -19.50 七天 2.6950 2.4000 +29.50 14天 2.5550 2.3050 +25.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 1.9800 +2.00 七天 2.3100 2.3200 -1.00 14天 3.0000 2.5900 +41.00 Shibor 其中:隔夜 1.9900 1.9700 +2.00 七天 2.2950 2.2880 +0.70 三个月 2.7930 2.7910 +0.20 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)