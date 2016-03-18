中国货币市场：资金面维持紧势，大行融出减少关注后续公开市场操作

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透北京3月18日 - 中国银行间市场周五流动性紧势未改，但主要回购利率变动不大。 交易员称，需求仍集中在隔夜和七天，不过大行融出较少，中期借贷便利（MLF）只询未做 致市场趋于谨慎，加之转债申购款冻结，均导致资金面趋紧，关注后续央行公开市场操作。 他们并表示，今日逆回购虽然有所放量，但对市场帮助不大；此外临近季末，部分基金 和券商亦出现跨季资金需求，在央行维稳短端利率的背景下，预计下周央行仍会增加逆回购 操作规模，配合转债申购冻结资金回流，届时流动性料会有所缓解。 “感觉比昨天还要紧一些，大行融出的少了。逆回购出了后稍微好了一点，但各期限资 金需求都比较大，尤其是隔夜和七天。”北京一银行交易员说，“不过预计后面会好一点， 今天央行毕竟逆回购都放量了，后面还紧的话，（央行）还会有动作的。” 他并称，今日转债申购冻结部分资金，加上前期缴税缴准造成的流动性紧张延续，此外 MLF询而未做也致使机构融出偏向谨慎，多重因素导致资金收紧。 江南水务 近日启动7.6亿元可转债发行，其网上网下申购日均为周五（18日 ）。 据国泰君安徐寒飞团队测算，预计该转债申购冻结资金规模在2,500-3,000亿元人民币 。 央行公开市场本周仍每日进行七天期逆回购操作，前四天均维持小量，不过由于资金面 日渐收紧，周五逆回购放量至1,100亿元，以舒缓短期流动性压力，中标利率则均持稳在2. 2 5%；据此计算，单周净投放850亿元，而此前两周因降准，公开市场均为大幅净回笼，累 计 规模逾万亿元。 上海一券商交易员提到，临近季末，且正值资金紧张之际，隔夜等短期资金难以融入的 情况下，部分机构延长借款的期限，增加14天期等跨季品种需求。 “4月跨季后资金应该会好一点，今天央行应该也已经看到了，下周转债退款之前预计 央行还是保持逆回购比较大的投放量。”她说。 多位消息人士周三透露，中国央行当日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量， 并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期 降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中 长期利率下行。 不过据市场人士透露，截至目前MLF询而未做。 根据以往惯例，央行一般在每次MLF操作前向银行询量，之后当周进行相关操作。此次M LF利率下调后，已明显低于同期限的同业存单利率，目前股份制银行发行的三个月期同业 存 单利率约为2.75%，六个月品种在2.80%附近，一年期则在2.90%上下。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0070 1.9707 +3.63 七天 2.2984 2.2999 -0.15 14天 2.7230 2.5424 +18.06 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.8500 5.0450 -19.50 七天 2.6950 2.4000 +29.50 14天 2.5550 2.3050 +25.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 1.9800 +2.00 七天 2.3100 2.3200 -1.00 14天 3.0000 2.5900 +41.00 Shibor 其中:隔夜 1.9900 1.9700 +2.00 七天 2.2950 2.2880 +0.70 三个月 2.7930 2.7910 +0.20 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。