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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 12:13 BJT

中国货币市场：资金面维持紧势，大行融出减少关注后续公开市场操作

路透北京3月18日 - 中国银行间市场周五流动性紧势未改，但主要回购利率变动不大。
交易员称，需求仍集中在隔夜和七天，不过大行融出较少，中期借贷便利（MLF）只询未做
致市场趋于谨慎，加之转债申购款冻结，均导致资金面趋紧，关注后续央行公开市场操作。
    
    他们并表示，今日逆回购虽然有所放量，但对市场帮助不大；此外临近季末，部分基金
和券商亦出现跨季资金需求，在央行维稳短端利率的背景下，预计下周央行仍会增加逆回购
操作规模，配合转债申购冻结资金回流，届时流动性料会有所缓解。
    
    “感觉比昨天还要紧一些，大行融出的少了。逆回购出了后稍微好了一点，但各期限资
金需求都比较大，尤其是隔夜和七天。”北京一银行交易员说，“不过预计后面会好一点，
今天央行毕竟逆回购都放量了，后面还紧的话，（央行）还会有动作的。”
    
    他并称，今日转债申购冻结部分资金，加上前期缴税缴准造成的流动性紧张延续，此外
MLF询而未做也致使机构融出偏向谨慎，多重因素导致资金收紧。
        
    江南水务 近日启动7.6亿元可转债发行，其网上网下申购日均为周五（18日
）。 据国泰君安徐寒飞团队测算，预计该转债申购冻结资金规模在2,500-3,000亿元人民币
。
    
    央行公开市场本周仍每日进行七天期逆回购操作，前四天均维持小量，不过由于资金面
 日渐收紧，周五逆回购放量至1,100亿元，以舒缓短期流动性压力，中标利率则均持稳在2.
2 5%；据此计算，单周净投放850亿元，而此前两周因降准，公开市场均为大幅净回笼，累
计 规模逾万亿元。 
    
    上海一券商交易员提到，临近季末，且正值资金紧张之际，隔夜等短期资金难以融入的
情况下，部分机构延长借款的期限，增加14天期等跨季品种需求。
    
    “4月跨季后资金应该会好一点，今天央行应该也已经看到了，下周转债退款之前预计
央行还是保持逆回购比较大的投放量。”她说。    
    
    多位消息人士周三透露，中国央行当日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，
并下调各期限利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期
降至2.75%。央行政策基调仍偏向定向宽松，在保持短端利率平稳的同时，继续重点引导中
长期利率下行。 不过据市场人士透露，截至目前MLF询而未做。

    根据以往惯例，央行一般在每次MLF操作前向银行询量，之后当周进行相关操作。此次M
 LF利率下调后，已明显低于同期限的同业存单利率，目前股份制银行发行的三个月期同业
存 单利率约为2.75%，六个月品种在2.80%附近，一年期则在2.90%上下。
    
    以下为主要货币市场利率报价：

      北京时间12:08            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0070     1.9707      +3.63
         七天      2.2984     2.2999      -0.15
         14天     2.7230     2.5424     +18.06
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     4.8500     5.0450     -19.50
         七天     2.6950     2.4000     +29.50
         14天    2.5550     2.3050     +25.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     1.9800      +2.00
         七天   2.3100     2.3200      -1.00
         14天  3.0000     2.5900     +41.00
    Shibor
    其中:隔夜       1.9900     1.9700      +2.00
         七天       2.2950     2.2880      +0.70
         三个月     2.7930     2.7910      +0.20
    ----------------------------------------------------------(完)   
    

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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