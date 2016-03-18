台湾股市：随亚股走扬收报日高，FED升息展望谨慎投资者拥抱风险资产

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透台北3月18日 - 台湾股市周五走扬并以日高收报。分析师表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对未来升息展望谨慎，投资者拥抱风险资产，今日亚股普遍上涨。
台湾加权股价指数 收涨0.87%,至8,810.71点；今日成交初值 为1,170.84亿台币，上交易日修正后为1,104.29亿。
新光投信协理谢学云认为，台股指数已逐步接近去年11月反弹高位8,871点，目前看来压力颇重，不经历一番震荡不容易向9,000点迈进；短期解套和获利了结卖压出笼可以预期，除非国际间有新的利多接续才有可能再向上攻。
不过他同时指出，目前政策面利多不少，基本面则需要再观察经济好转的程度而定。近期各央行都已召开会议且公布了偏向宽松的货币政策，政策的拉抬不遗余力，接下来则要观察基本面是否因此好转。
〞行情就是摆荡在政策面和基本面之间，靠向政策面是会涨，但基本面就不一定了，〞谢学云说。
分析师认为，下周指数区间先看8,700-8,900点。
亚洲股市周五小幅走高，油价触及年内最高，而美元则走软。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)对未来升息展望表达谨慎立场后，投资者对高风险资产的热情升高。 本地时间13:40，MSCI亚太明晟指数 涨0.77%。(完)
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