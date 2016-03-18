台湾股市：随亚股走扬收报日高，FED升息展望谨慎投资者拥抱风险资产

路透台北3月18日 - 台湾股市周五走扬并以日高收报。分析师表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对未来升息展望谨慎，投资者拥抱风险资产，今日亚股普遍上涨。

台湾加权股价指数 收涨0.87%,至8,810.71点；今日成交初值 为1,170.84亿台币，上交易日修正后为1,104.29亿。

新光投信协理谢学云认为，台股指数已逐步接近去年11月反弹高位8,871点，目前看来压力颇重，不经历一番震荡不容易向9,000点迈进；短期解套和获利了结卖压出笼可以预期，除非国际间有新的利多接续才有可能再向上攻。

不过他同时指出，目前政策面利多不少，基本面则需要再观察经济好转的程度而定。近期各央行都已召开会议且公布了偏向宽松的货币政策，政策的拉抬不遗余力，接下来则要观察基本面是否因此好转。

〞行情就是摆荡在政策面和基本面之间，靠向政策面是会涨，但基本面就不一定了，〞谢学云说。

分析师认为，下周指数区间先看8,700-8,900点。